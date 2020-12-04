الهباش: محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس يؤكد أن المقدسات في خطر

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس يؤكد أن المقدسات في خطر، بسبب سياسات الاحتلال وانفلات المستوطنين الذين توفر لهم حكومتهم الحماية الكاملة، وتقدم لهم التسهيلات عبر غض الطرف عن ممارساتهم الإرهابية التي يقومون بها بشكل يومي، خاصة بمدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة على وجه الخصوص.





واستنكر الهباش، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، هذه الجريمة، مؤكدا أن المقدسات لن تكون في أمان طالما بقي الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنوشدد على أن السلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته وبالذات في القدس والخليل، والتوقف عن ممارسة النفاق تجاه ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساته .