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شؤون فلسطينية

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، الجمعة، أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية، نيتها الوساطة مع إسرائيل لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية، برعاية (مجموعة ميونيخ).

وأضافت القناة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعرب عن تأييده للخطوة المصرية، التي تنص على رعاية (مجموعة ميونيخ) التي تضم كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا للمفاوضات.

وتابعت القناة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع أبو مازن، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قبل يومين، على استدعاء وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي إلى القاهرة، للشروع في الترتيب لإطلاق المفاوضات.

ونوهت القناة، إلى أن الرئيس الفلسطيني، أعرب عن تأييده للمبادرة المصرية، إلا أنه أكد أنه لن يتراجع عن مطلبه عقد مؤتمراً دولياً برعاية اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، مشيراً إلى أنه قد توجه بهذا الخصوص إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش .

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