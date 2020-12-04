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وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية

وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية
وزير الخارجية الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة، إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وقال وزير الخارجية الكويتي عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف".

 

من جهته، قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني على تويتر إن "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد".

وأضاف "نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017، وتقول واشنطن إنها تريد جبهة خليجية متحدة في مواجهة إيران.

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