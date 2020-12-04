أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا مما يسببه ماكرون لها من كوارث

أردوغان وماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرنسا تعيش مرحلة خطيرة في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون.



جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة، بأحد مساجد إسطنبول، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف أردوغان: "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت"، وفق تعبيره.