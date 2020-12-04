المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة



وقد حاولت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول لاراضيهم وأطلقوا العشرات من القنابل الغازية والمطاطية تجاه المتظاهرين مما أدى الى إصابة عدد منهم ومن بين المصابين أصيب علي عطاري مرافق وزير الزراعة إصابة بليغة بقتبلة غازية نقل على إثرها لمركز طبي في محافظة نابلس.





كما تمكن العشرات من المتظاهرين إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم.











رام الله - دنيا الوطنبمشاركة المئات من المواطنين ونشطاء المقاومة الشعبية تمكن العشرات من مزارعي قرية بيت دجن بزراعة أراضيهم المغلقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالبذور التي قدمتها وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية.