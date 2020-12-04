إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات بالاختناق الشديد بينهم نساء وأطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (17 عاماً).وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين واطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز مما ادى لوقوع عشرات الاصابات بين صفوف المواطنين عولجوا ميدانيا.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين حاولوا نصب كمين في منزل قيد الانشاء بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات، مشيرا الى ان مجموعة من الجنود اعتلوا قمة جبل مطل على منازل تقع في محيط مسجد عمر بن الخطاب واطلقوا قنابل الغاز مستغلين اتجاه الرياح الشرقية التي ساعدت على انتشار الغاز في جميع انحاء القرية.وانطلقت المسيرة بعد اداء المواطنين صلاة الظهر في منازلهم مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتعميم المقاومة الشعبية في جميع ارجاء الوطن لارباك الاحتلال وتحويله الى احتلال مكلف.