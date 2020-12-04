شؤون فلسطينية

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 15 ألف مصل، اليوم صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك في ظل إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وانتشر المصلون في الباحات والمساجد المسقوفة في الأقصى، كما عمل عشرات المتطوعين على وضع أشرطة التباعد وتوزيع الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة.

وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من الحملات التي تستهدف أبناء الجيل الناشئ والتي تحاول قلب الجغرافيا وطبيعة السكان، وتسعى لانتزاعهم من تاريخهم وحضارتهم وانتمائهم.

ووصف تلك المحاولات بالخبيثة، التي تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي في القدس، مشيراً أن الهدف منها أن تعم الفوضى وأن يسود الخلل بين أقطاب المجتمع.

وذكر حسين أن الاحتلال يشن هجمة كبيرة على القدس وأهلها وعقاراتها ومقدساتها، مؤكداً أن كل هذه المخططات والحملات المسعورة والتواطئ بالسر والعلن مكشوفة، وأن القدس مدينة ضاربة في عمق التاريخ ولا تضيرها كل هذه الحملات وأن المرابطين ثابتون ومتجذرون في هذه الأرض.

وقال الشيخ حسين: "المسجد الأقصى لا مكان له إلا في القدس وفي قلوب المؤمنين وعقيدة المسلمين الذين دافعوا عنه ورابطوا فيه منذ الصدر الأول للإسلام وإلى وقتنا الحاضر وحتى يرث الله الأرض وما عليها".

وأضاف: أن كل الاقتحامات والاعتداءات ومحاولات تغيير الوضع القائم لن تغير حقيقة أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، ولا يجوز لهم أن يشاركوه مع كائن من كان في عبادة مشتركة فيه فهو وضع لتوحيد الله تعالى فقط.

وذكر أن الاعتداءات طالت مقبرة اليوسفية التي تضم رفات الصحابة والصالحين وباب الرحمة، ودعا أهل القدس للرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه.

أخبار ذات صلة

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب &#34;خدعة القرن&#34; للدكتور مصطفى البرغوثي

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب "خدعة القرن" للدكتور مصطفى البرغوثي

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

البحرين تنفي تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات

البحرين تنفي تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب &#34;خدعة القرن&#34; للدكتور مصطفى البرغوثي

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب "خدعة القرن" للدكتور مصطفى البرغوثي

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية