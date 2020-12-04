مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني: إنه لابد من تذكير بعض العرب من المهرولين للتطبيع مع دولة الاحتلال ان الضفة الغربية بما فيها القدس محتلة والاستيطان غير شرعي وغير قانوني بموجب القرارات الدولية بما فيها قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادية والاجتماعية للجامعة العربية بمقاطعة البضائع والمنتجات المصنعة في المستوطنات.



واضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاتحاد الأوروبي يوسم بضائع المستوطنات بغرض تمييزها للمستهلك المحلي.



وتابع مجدلاني: أن الترحيب وعدم التمييز للبضائع الإسرائيليةمن جهة عربية ليس جهلا فحسب بل إيغالا بالانحطاط والاستفزاز السياسي.