شؤون فلسطينية

البحرين تنفي تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات

البحرين تنفي تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات
وزير التجارة البحريني
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير خارجية البحرين د. عبد اللطيف الزياني، اليوم الجمعة، التصريحات التي نسبت لوزير التجارة والاقتصاد والسياحة البحريني، خلال زيارته الأخيرة لدولة الاحتلال حول عدم تمييز بلاده البحرين بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين منتجات دولة إسرائيل.

جاءت تصريحات الزياني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، وفق تصريح من "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأكد وزير خارجية البحرين، أن هذا الادعاء المنسوب للوزير، يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم من جهة للقضية الفلسطينية في حريتها واستقلالها وفي رفض الاستيطان والضم وما يرتبط بالاحتلال من اجراءات، ومن جهة اخرى يتناقض أيضا مع التزام بلاده بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 2334. 

وأكد وقوف المملكة مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا الموقف الثابت يتم التعبير عنه في كل مناسبة ولن يتغير. 

ونوه الزياني، الى عمق العلاقات القائمة بين البلدين، واستعداد بلاده للحفاظ عليها وتدعيمها.

وكان وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قال إن بلاده لن تمارس تمييزًا بين منتجات المستوطنات، ومنتجات من إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (رويترز): أن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها، وأبدى الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

أخبار ذات صلة

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب &#34;خدعة القرن&#34; للدكتور مصطفى البرغوثي

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب "خدعة القرن" للدكتور مصطفى البرغوثي

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

المزارعون في بيت دجن يزرعون مساحات واسعة من الأراضي المهددة بالمصادرة

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب &#34;خدعة القرن&#34; للدكتور مصطفى البرغوثي

صدور طبعة خاصة بفلسطين من كتاب "خدعة القرن" للدكتور مصطفى البرغوثي

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

خطيب الجمعة في الأقصى يحذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

مجدلاني: الترحيب وعدم التمييز بين البضائع الإسرائيلية استفزاز سياسي

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية