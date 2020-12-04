شؤون فلسطينية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين بحملة نفذت في مناطق البرج وبيت الروش والظاهرية جنوب الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وضمن جهود الشرطة المتواصلة في متابعة المطلوبين للعدالة وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم، نفذ مركز شرطة الظاهرية وبدعم وإسناد من شرطة الحراسات والشرطة الخاصة حملة للبحث عن المطلوبين في عدة مناطق جنوب المحافظة .

وأضافت بأن الحملة استمرت لعدة ساعات جرى خلالها تفتيش عدد من المنازل وإلقاء القبض على 14 مطلوبا صادر بحقهم 109 مذكرات قضائية . 

وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق هؤلاء المطلوبين حسب الأصول.

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