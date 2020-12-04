شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستوطناً أضرم النار في كنيسة الجثمانية، شرقي مدينة القدس.
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستوطناً أضرم النار في كنيسة الجثمانية، شرقي مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنا اقتحم الكنيسة وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة، إلا أن أهالي المنطقة تدخلوا وأفشلوا محاولته.
وأضافت: أن قوات من شرطة الاحتلال وصلت المكان واقتادت المستوطن معها.
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