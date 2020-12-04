شؤون فلسطينية

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارتنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر إلى دبي، والقاهرة، واسطنبول، والرياض، والكويت، وشيكاغو، ونيويورك، وذلك في الفترة ما بين 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.  


الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
اسطنبول09/12/2020الاربعاء16516:1509:00 صباحالا07/12/2020
اسطنبول10/12/2020الخميس16716:1509:00 صباحالا07/12/2020
الرياض11/12/2020الجمعة573400:3012 ظهر يوم الخميسلا08/12/2020
القاهرة10/12/2020الخميس50516:5509:00 صباحالا08/12/2020
الكويت10/12/2020الخميس64015:2008:00 صباحالا08/12/2020
دبي10/12/2020الخميس61416:3509:00 صباحالا08/12/2020
دبي08/12/2020الثلاثاء61416:3509:00 صباحالا06/12/2020
دبي09/12/2020الاربعاء61416:3509:00 صباحالا07/12/2020
شيكاغو09/12/2020الاربعاء26314:4007:00 صباحالا07/12/2020


ونوهت الخارجية "لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه"، وللذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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