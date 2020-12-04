"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارتنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر إلى دبي، والقاهرة، واسطنبول، والرياض، والكويت، وشيكاغو، ونيويورك، وذلك في الفترة ما بين 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.
ونوهت الخارجية "لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه"، وللذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارتنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر إلى دبي، والقاهرة، واسطنبول، والرياض، والكويت، وشيكاغو، ونيويورك، وذلك في الفترة ما بين 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.
|الرحلة الى
|تاريخ الرحلة
|اليوم
|رقم الرحلة
|وقت الاقلاع
|وقت المعابر
|مبيت
|وقت اخذ عينة فحص الكورونا
|اسطنبول
|09/12/2020
|الاربعاء
|165
|16:15
|09:00 صباحا
|لا
|07/12/2020
|اسطنبول
|10/12/2020
|الخميس
|167
|16:15
|09:00 صباحا
|لا
|07/12/2020
|الرياض
|11/12/2020
|الجمعة
|5734
|00:30
|12 ظهر يوم الخميس
|لا
|08/12/2020
|القاهرة
|10/12/2020
|الخميس
|505
|16:55
|09:00 صباحا
|لا
|08/12/2020
|الكويت
|10/12/2020
|الخميس
|640
|15:20
|08:00 صباحا
|لا
|08/12/2020
|دبي
|10/12/2020
|الخميس
|614
|16:35
|09:00 صباحا
|لا
|08/12/2020
|دبي
|08/12/2020
|الثلاثاء
|614
|16:35
|09:00 صباحا
|لا
|06/12/2020
|دبي
|09/12/2020
|الاربعاء
|614
|16:35
|09:00 صباحا
|لا
|07/12/2020
|شيكاغو
|09/12/2020
|الاربعاء
|263
|14:40
|07:00 صباحا
|لا
|07/12/2020
ونوهت الخارجية "لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه"، وللذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.
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