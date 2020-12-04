"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا اسطنبول 09/12/2020 الاربعاء 165 16:15 09:00 صباحا لا 07/12/2020 اسطنبول 10/12/2020 الخميس 167 16:15 09:00 صباحا لا 07/12/2020 الرياض 11/12/2020 الجمعة 5734 00:30 12 ظهر يوم الخميس لا 08/12/2020 القاهرة 10/12/2020 الخميس 505 16:55 09:00 صباحا لا 08/12/2020 الكويت 10/12/2020 الخميس 640 15:20 08:00 صباحا لا 08/12/2020 دبي 10/12/2020 الخميس 614 16:35 09:00 صباحا لا 08/12/2020 دبي 08/12/2020 الثلاثاء 614 16:35 09:00 صباحا لا 06/12/2020 دبي 09/12/2020 الاربعاء 614 16:35 09:00 صباحا لا 07/12/2020 شيكاغو 09/12/2020 الاربعاء 263 14:40 07:00 صباحا لا 07/12/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارتنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر إلى دبي، والقاهرة، واسطنبول، والرياض، والكويت، وشيكاغو، ونيويورك، وذلك في الفترة ما بين 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.ونوهت الخارجية "لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه"، وللذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.