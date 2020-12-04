شؤون فلسطينية

الصحة: إصابة حرجة بالرصاص الحي بالبطن وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله

الصحة: إصابة حرجة بالرصاص الحي بالبطن وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله
مواجهات في كفر مالك
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، بوصول،  مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالبطن، من قرية المغير.

وأصيب طفل يبلغ من العمر (14 عاما) برصاص الاحتلال الحي في بطنه، وأربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

وأضاف أبو عليا أن أربعة شبان أصيبوا، خلال المواجهات، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى علاجهم ميدانيا.

وبين أنه سبق اندلاع المواجهات، قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

أخبار ذات صلة

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

شاهد: مستوطن يضرم النار في كنيسة الجثمانية شرقي القدس

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس

المطور يناقش قضايا عدة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا

المطور يناقش قضايا عدة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال

&#34;الاقتصاد&#34; تحذر من التعامل مع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية محلياً ودولياً

"الاقتصاد" تحذر من التعامل مع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية محلياً ودولياً

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتقدمها بالتصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي &#34;URAP&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتقدمها بالتصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي "URAP"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

"الخارجية" تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس

المطور يناقش قضايا عدة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا

المطور يناقش قضايا عدة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال

&#34;الاقتصاد&#34; تحذر من التعامل مع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية محلياً ودولياً

"الاقتصاد" تحذر من التعامل مع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية محلياً ودولياً

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتقدمها بالتصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي &#34;URAP&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتقدمها بالتصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي "URAP"

الخضري: تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية بغزة والحصار الإٍسرائيلي و(كورونا) يُهددان الأمن الغذائي بالقطاع

الخضري: تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية بغزة والحصار الإٍسرائيلي و(كورونا) يُهددان الأمن الغذائي بالقطاع

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية