شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من البلدة القديمة بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفوه في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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