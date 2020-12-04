شؤون فلسطينية

المطران حنا: مدينة القدس جزءٌ أصيل من التراث الإنساني العالمي

رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن هنالك طابعا خاصا ومميزا لمدينة القدس فهي مدينة تختلف عن اية مدينة اخرى في هذا العالم بتاريخ وتراثها ومقدساتها وعراقتها وطابعها.

وأضاف حنا  في حديث اذاعي صباح اليوم،: أن القدس هي جزء اصيل من التراث الانساني العالمي كما انها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولا يجوز لاحد ان يعطي للقدس طابعا دينيا معينا وان يقصي الاخرين كما انه لا يمكن القبول بأن يستأثر احد بالقدس وان يظن انها له وليست لسواه.

وقال: فالقدس مدينة جامعة بتاريخها وتراثها ونرفض ان يقوم احد بالادعاء انها جزء من تراثه ناكرا تراث الاخرين وعراقة حضورهم ووجودهم في هذه المدينة المقدسة.

وتابع المطران حنا: أن القدس هي عاصمتنا الروحية والوطنية كابناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين فهي حاضنة اهم مقدساتنا المسيحية والاسلامية.

وشدد على أنه "يجب احترام البعد المسيحي لمدينة القدس ونحن نرفض تهميش هذا البعد من قبل بعض اولئك الذين لم يقرأوا التاريخ جيدا وهم مرتبطون باجندات خارجية ومصالح استعمارية واهداف خبيثة".

وتابع: كما اننا نرفض اي تطاول على المقدسات والاوقاف الاسلامية في المدينة المقدسة ، ويجب احترام كافة الابعاد في مدينة القدس وهي المدينة التي لها خصوصيتها فهي مدينة عربية فلسطينية مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ويجب احترام بعدها المسيحي وبعدها الاسلامي ولا يجوز استعمال لغة التهميش والإقصاء وعدم احترام الاخر.

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