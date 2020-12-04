المطور يناقش قضايا عدة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا









رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس سلطة جودة البيئة، جميل المطور من خلال تقنية زووم مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا السيد سامي ديماس بحضور سابين صقر المكلفه بملف دوله فلسطين في المكتب الإقليمي وم.أحمد أبو ظاهر نقطة اتصال فلسطين من سلطة جودة البيئة مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة.وناقش الطرفان خلال الإجتماع إعداد خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدوله فلسطين لعام 2021، واتفقا على إعداد إستراتيجية وطنية للحد من تلوث الهواء وتحديد الأولويات والقضايا البيئية التي سيتم العمل عليها وإعداد دراسة حول الآثار البيئية والصحية لجائحه (كورونا).وثمن المطور خلال الاجتماع الدور المحوري الذي يلعبه المكتب الإقليمي في مساعدة دولة فلسطين في حماية البيئة، اذ من المقرر إن يعقد اجتماع ربعي لتقييم التقدم المحرز .‏ وبدوره أشاد الديماسي بجهود دوله فلسطين ممثلة بسلطة جودة البيئة على المستوى الوطني والإقليمي.