شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: 54 أسيراً أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بسجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن (20 عاماً) بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مؤخراً لتصل الى (54) أسيراً بانضمام ثلاثة أسرى جدد من مينة نابلس.  

وأوضح الباحث، رياض الأشقر، مدير المركز أن الأسرى هم "قتيبة محمد مسلم" ومحكوم بالسجن لمدة 37 عاماً، و"قاسم معروف سليمان" ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً و "عبد العظيم عبد الحق حسن" محكوم بالسجن لمدة 33 عاماً،  انهوا عامهم العشرين على التوالي وانضموا إلى قائمة عمداء الأسرى حيث انهم معتقلين منذ نوفمبر عام 2000 لترتفع الى 54 اسيراً .

وبيّن الأشقر بأن عمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (32) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) .

وأشار الأشقر إلى أن من بين عمداء الأسرى، (26) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض اطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم .

وبين الأشقر أنه خلال العامين الأخيرين ارتقى أسيرين من عمداء الأسرى شهداء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد  والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى الان، وهم "فارس بارود" بعد أن امضى 28 عاماً ، والاسير "سعدى الغرابلى" بعد 26 عاماً من الاعتقال وهما من سكان قطاع غزة.

واعتبر الأشقر استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهى سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة ان هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون .

وطالب الأشقر وسائل الإعلام الفلسطينية بتسليط الضوء أكثر على  هذه الشريحة من الأسرى التي افنت اعمارها خلف القضبان من اجل حرية شعبها وكرامته وهم الآن عرضة للخطر الشديد في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد ووصوله الى سجون الاحتلال .

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