قوات الاحتلال تقمع فعالية مناهضة للاستيطان في بيت دجن

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، فعالية لسكان قرية بيت دجن شرق نابلس، تخللها محاولة حراثة أراضيهم في المنطقة الشمالية الشرقية المستهدفة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، واعتدت على عدد من المواطنين بينهم صحفي.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من حراثة أراضيهم في القرية، وأوقفت الجرارات الزراعية عن العمل في المنطقة، بعد أن أقدم مستوطن قبل فترة بالسيطرة على المنطقة ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم تحت تهديد السلاح، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ولفتت المصادر إلى أن المواطنين ورغم حواجز الاحتلال استطاعوا الوصول لجزء من أراضيهم وشرعوا ببذارها بالقمح والشعير استعدادا لحراثتها، رغم عن قوات الاحتلال.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.



وشهدت المنطقة تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال واقتحام مستوطنين، واعتدت على عدد من المواطنين بينهم الصحفي محمد أبو ثابت، وأصيب مواطن على الأقل برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط.