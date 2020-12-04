"الاقتصاد" تحذر من التعامل مع سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية محلياً ودولياً



يذكر ان فلسطين تخسر سنوياً 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماه (ج).



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، من إقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية من التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية والتي سيتم ملاحقتها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي وقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.وقالت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:"إن الاستيطان وتبعاً للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، غير شرعي، وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي وعليه فإنه جاري العمل على ملاحقتها ومحاسبتها وهذاينسحب على كل من يتعامل مع منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية.وفي فبراير 2020 اصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة. القائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.وذكرت الوزارة في بيانها ان طواقمها وبالتعاون مع شركائها اتلفت خلال السنوات الماضية ما قيمته أكثر من 68 مليون شيكل وحققت على الصعيد الدولي وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين انجازات كبيرة في وسم او منع ادخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية وما زالت الجهود متواصلة لحظرها وليس الاكتفاء بوسمها.