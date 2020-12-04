عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتقدمها بالتصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي "URAP"



واشادت عشراوي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذا التفوق المشرف للجامعة وقالت: "إن هذا الانجاز لجامعة بيزيت يدلل على كفاءة وإبداع أبناء شعبنا وجامعاته الوطنية، كما انه يؤكد عراقة جامعة بيزيت وتاريخها الأكاديمي الحافل بالنجاحات، ‪ فالجامعة ومنذ تأسيسها رسخت نظم البحث العلمي وعززت مبادئ الديمقراطية والمواطنة وساهمت في اعداد أجيال متعاقبة من القيادات في مختلف المجالات".



وأعربت عشراوي عن ثقتها بأن جامعة بيزيت ستواصل مسيرتها الاكاديمية، وستساهم في رفع مكانة فلسطين التعليمية وتمكين اسس ومعايير التعليم النموذجي عبر الارتقاء بالجوانب التعليمية والبحثية وتعزيز مكانة الجامعات الفلسطينية محليا وعربيا وعالميا.

رام الله - دنيا الوطنهنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت د. حنان عشراوي، جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات المحلية في التصنيف العالمي للجامعات حسب الاداء الأكاديمي البحثي "URAP" للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وحصولها على المرتبة ٤٤ عربيا من بين 130 جامعة عربية والمرتبة ١٤١٣ عالميا من بين ٣٠٠٠ جامعة عالمية ظهرت في تصنيف هذا العام.