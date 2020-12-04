مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 432 إصابة جديدة بالفيروس، و19 وفاة، مقارنة مع 421 إصابة و28 حالة وفاة يوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الخميس بلغ 117156 حالة، بينها 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة".













رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر يوم الخميس، ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).