شؤون فلسطينية

شاهد: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة مساء اليوم الجمعة، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 23811 إصابة.








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