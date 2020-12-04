فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت فلسطين اليوم الجمعة، حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 1998 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.





وأضافت: أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 76.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (2)، جنين (3)، طولكرم (2)، نابلس (2)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (7) حالات وفاة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (211)، جنين (185)، بيت لحم (116)، نابلس (204)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (158)، طوباس (43)، سلفيت (72)، قلقيلية (37)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (788)، ضواحي القدس (45).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (143)، جنين (110)، نابلس (189)، طولكرم (105)، رام الله والبيرة (148)، سلفيت (74)، قلقيلية (50)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (60)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (178)، قطاع غزة (746).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوط