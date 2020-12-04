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في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة
رام الله - دنيا الوطن
تشهد الكويت غداً، السبت انتخابات أعضاء جدد لمجلس الأمة (البرلمان) في عملية ألقت فيها جائحة فيروس (كورونا) بظلالها على قضايا الحملات الانتخابية، وقد تكون لها تداعيات على نتائج الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى لمؤسسة برلمانية على مستوى الخليج، بيد أن هناك من يرى أن البرلمان عائق أمام محاولات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي في البلاد.

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