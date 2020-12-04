غزة: جمعية وكلاء شركات السياحة والسفر تضع خطة لمواجهة خطر مكاتب السياحة العشوائية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت جمعية وكلاء شركات السياحة والسفر، بغزة، أن الجمعية وضعت خطة لمواجهة خطر مكاتب السياحة العشوائية المنتشرة بكل محافظات القطاع، لما تشكله من مخاطر مهنية واجتماعية وأمنية واقتصادية.



من جانبه أكد رئيس الجمعية بغزة، وسيم معين مشتهى، في تصريح صحفي: "تضرر القطاع السياحي في قطاع غزة بنسبة 100% مما اصاب الشركات بالشلل التام بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد حول العالم الذي ادى الى إغلاق المعابر والمطارات، وتعليق موسم الحج والعمرة، ووقف السياحة في كثير من الدول حول العالم ، إلا ان هناك ازمة من نوع اخر تتمثل (بالدكاكين المنتشرة) ومكاتب العشوائيات بكل محافظات القطاع".



وأوضح مشتهى، أن مكاتب السياحة العشوائية انتشرت بسبب غياب الرادع والحسيب والرقابة الكافية عليهم، مما يتطلب التدخل من قبل الجهات الحكومية والمختصة.



وقال مشتهى: "إنه جاء دورنا كجمعية وكلاء السياحة والسفر كجسم نقابي منتخب لمواجهتها عبر الإجراءات الرسمية، المتمثلة بوزارة السياحة والآثار التي تعتبر العنوان التي نعمل تحت مظلتها لمواجهة تلك المشكلة المتجذر على مدار السنوات الماضية".



وأوضح مشتهى، أن جمعية وكلاء شركات السياحة والسفر بصدد إعداد قوائم بأسماء هذه المكاتب التي تسببت بكثير من المشاكل المهنية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، لضمان الحفاظ على القطاع السياحي بعيدا عن مخاطر جديدة.