فروانة: قائمة الأسرى الذين أمضوا أكثر من (25 سنة) بشكل متواصل ترتفع لـ 32





ويُعتبر البلبيسي من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وثاني أقدم أسير من قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: إن الأسير عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي، أنهى 25 سنة في الأسر ليدخل عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وينضم إلى قائمة "جنرالات الصبر" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة بشكل متواصل والتي ارتفعت به لتصل الى (32) أسيراً.يذكر أن الأسير البلبيسي (52) عاما، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومتزوج وأب لثلاثة أبناء، وكان قد اعتقل بتاريخ 6/12/1995 أثناء مروره عبر معبر بيت حانون/إيرز وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (23) مرة، على خلفية علاقته بعملية بيت ليد الشهيرة.