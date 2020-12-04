غانتس يوجه رسالة إلى الفلسطينيين بشأن استئناف المفاوضات وقطاع غزة

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، رسالة إلى الفلسطينيين، بشأن استئناف المفاوضات، وقطاع غزة.



وتوجه غانتس لأول مرة للجمهور الفلسطيني عبر صفحة "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" على (فيسبوك)، حيث ناشد الفلسطينيين العودة الى المفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق في موضوع (كورونا).



وقال: إن "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات"، وأضاف: "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات - وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة".



وفي ملف قطاع غزة، قال وزير جيش الاحتلال: إننا "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة - إخراج عمال، مناطق صناعية مشتركة ومشاريع في قطاع الطاقة، المياه والزراعة - شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري"، وفق تعبيره.