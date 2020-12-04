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وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري: متفائلون بحل الأزمة الخليجية
أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة: إن أي حل للأزمة الخليجية، لا بد أن يكون حلاً شاملاً يحفظ وحدة الخليج.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة  (الجزيرة): أننا "متفائلون بحل الأزمة الخليجية ولا نستطيع القول أن جميع المشاكل ستحل بيوم واحد".

وتابع وزير الخارجية القطري: بأن "الأزمة الخليجية لا صلة لها باتفاقات أبراهام أو أي تطبيع مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، قال آل ثاني: أن ثمة تقدم أحرز في ليبيا بعد إعلان وقف إطلاق النار.

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