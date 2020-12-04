إسرائيل: تسجيل ارتفاع بعدد إصابات فيروس (كورونا)



وارتفع عدد المصابين، الذين توصف حالتهم بالخطيرة منذ منتصف الليلة الماضية، بـ 11 ليصل الى 289، فيما يخضع 100 مريض ومريض منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 2891 حالة.





في السياق، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين كبار بوزارة الصحة: بأنه "قد تصل لقاحات فايزر الأولى المضادة لفيروس (كورونا) إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.





وذكر موقع (القناة 7)، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد حاليا مشاورات مع وزير الصحة، ورئيس مجلس الأمن القومي ومنسق مكافحة (كورونا)، والمدير العام لوزارة الصحة وكبار المسؤولين، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأفادت معطيات صدرت عن وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم،بأنه تم أمس تسجيل 1438 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية 2.3%.