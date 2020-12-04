دولي

إسرائيل: تسجيل ارتفاع بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل: تسجيل ارتفاع بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت معطيات صدرت عن وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم،بأنه تم أمس تسجيل 1438 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية 2.3%.

وارتفع عدد المصابين، الذين توصف حالتهم بالخطيرة منذ منتصف الليلة الماضية، بـ 11 ليصل الى 289، فيما يخضع 100 مريض ومريض منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.

وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 2891 حالة. 

في السياق، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين كبار بوزارة الصحة: بأنه "قد تصل لقاحات فايزر الأولى المضادة لفيروس (كورونا) إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وذكر موقع (القناة 7)، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد حاليا مشاورات مع وزير الصحة، ورئيس مجلس الأمن القومي ومنسق مكافحة (كورونا)، والمدير العام لوزارة الصحة وكبار المسؤولين، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا).

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