شؤون فلسطينية

بعد تصريحات وزير بحريني.. الشيخ: الاستيطان غير شرعي وهناك قرارات دولية بمقاطعة منتجاته

بعد تصريحات وزير بحريني.. الشيخ: الاستيطان غير شرعي وهناك قرارات دولية بمقاطعة منتجاته
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، أن الاستيطان غير شرعي، وبني على أراضي فلسطين المحتلة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): إن "الاستيطان غير شرعي وبني على أراضي فلسطين المحتلة وهناك قرارات دولية بمقاطعة منتجاته. وذكّر ان نفعت الذكرى".

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تأكيد وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، بأن بلاده لن تمارس تمييزًا بين منتجات المستوطنات، ومنتجات من إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (رويترز): أن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها، وأبدى الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

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