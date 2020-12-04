قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر الشاب سعيد محمد حجي في برقة شمال غرب نابلس وقام باعتقاله، علماً بأنه تعرض لمحاولة اعتقال سابقة قبل أيام.



كما داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في القرية من بينهم عبد الحليم عماد دغلس والذي فشلت في اعتقاله.



ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشقيقين سند وعلي شريف خليلية من بلدة جبع قضاء مدينة جنين، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا في الأغوار وهما عائدين إلى بلدتهم.



وفي القدس اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في حي عبيد في العيساوية أطلقت فيها قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الأهالي فيما اعتقلت الشاب وديع داوود عليان.