"الصحة" بغزة: سبع وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





يأتي ذلك بعد إجراء 2570 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، وفق ما جاء في تقريرها اليومي، الخاص بالحالة الوبائية في القطاع.



كما أعلنت الوزارة، تسجيل سبع حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا)، خلال نفس الفترة الزمنية.



وسجلت "الصحة" بغزة، تعافي 746 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي تراكمي للمصابين 23811 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10356 حالة.



فيما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس، 13326 حالة، وإجمالي الوفيات 129 حالة وفاة.



ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 349 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 142 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 788 اصابة جديدة بفيروس (كورونا).