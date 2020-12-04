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فيديو.. حفظ وشحن لقاح فيروس (كورونا) بواسطة "ثلج جاف"

فيديو.. حفظ وشحن لقاح فيروس (كورونا) بواسطة "ثلج جاف"
ثلج جاف
رام الله - دنيا الوطن
مع تزايد الحاجة إلى تخزين اللقاحات الخاصة بفيروس (كوفيد-19)، وتخزينها في درجات حرارة منخفضة للغاية، أثارت شركة "كريونوميك" البلجيكية، وهي إحدى الشركات الوحيدة المصنعة لآلات الثلج الجاف في أوروبا، اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

وسوف تحتاج اللقاحات إلى أجهزة شحن حرارية يتم التحكم في درجة حرارتها وتستخدم الثلج الجاف، مما يزيد الضغط على سلسلة التوريد، وفق "يورونيوز". 

ويقول كريستوف كوينيز، المدير التجاري لشركة "كريونوميك": "لدينا الكثير من العمل والعديد من الطلبات من بلدان مختلفة. وقد تضاعف الطلب بمقدار 4 أو 5 أضعاف في بعض البلدان التي لا تتوفر على الثلج الجاف حتى الآن. يجب أيضًا تثبيت آلات مثل هذه لتوزيع اللقاحات محليًا في بلدان مختلفة"، وفق ما نقل موقع صحيفة (البيان) الإماراتية.

وقال كريستوف كوينيز: "هنا، نقوم بتجميع الآلات. أكبر آلة متجهة إلى المغرب. علينا تسليمها هذا العام في ديسمبر والثانية للفلبين. سوف تغادر هذا الأسبوع وتلك الآلة موجهة لروسيا".

وأضاف: "هذه حاوية قياسية تُستخدم للحفاظ على الثلج جافًا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. لو وضعنا منتجًا في هذه الحاوية وتركناها مغلقة، فطالما يوجد ثلج جاف، فنحن على يقين من أن المحتوى سيكون عند 80 درجة مئوية تحت الصفر".

وأشارت "فايزر" إلى أن نتائج التجارب السريرية الأولية للمرحلة الثالثة، تظهر أن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90% ويجب تخزينه لقاح "فايزر" عند 75 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أبرد بحوالي 50 درجة من أي لقاح مستخدم في الوقت الحالي في الولايات المتحدة.


 


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