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شاهد: "الزراعة" بغزة تبدأ بتركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 ميل

شاهد: "الزراعة" بغزة تبدأ بتركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 ميل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، البدء بمشروع تركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 ميل بحري من شاطئ القطاع.

وقال وليد ثابت، مدير عام الثروة السمكية في الوزارة: إن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي واجهت صعوبات ومعيقات، منها نقص الامكانيات، والمعدات اللوجستية، وعدم توفر خبرة كافية لدى الطواقم الفنية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لكن أمام إصرار وإرادة المشرفين على هذا المشروع والعقل الفلسطيني الخلاق والمبدع تم حل معظم المعيقات".

وأكد ثابت أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع والتي تتضمن نقل عدد 24 من الكتل الخرسانية التي يبلغ وزن الكتلة الواحدة، منها 4 طن على طوافة مائية وانزالها وتثبيتها في قاع البحر حسب الاحداثيات التي تم تحديدها مسبقا.

وأوضح مدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة، بغزة، أنه يجري حاليا في نفس الوقت العمل على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تجميع وتركيب عدد ثلاثة أقفاص حديدية على اليابسة ومن ثم يتم نقل هذه الاقفاص وتثبيتها على الكتل الخرسانية التي تم أنزلها في قاع البحر.

أما المرحلة الأخيرة من المشروع تتمثل في تربية الأسماك داخل هذه الأقفاص.






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