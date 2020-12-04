لتوزيعها بعد عدة أيام.. بريطانيا تتسلم مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استلمت بريطانيا منذ أمس الخميس، مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، لتوزيعها بعد عدة أيام، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقالت وسائل إعلام بريطانية، مساء أمس الخميس: إن أول شحنة من لقاح (فايزر)، وصلت إلى بريطانيا.



وأصبحت بريطانيا أول دولة في العالم، توافق على استخدام لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا).



وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا: إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95%، آمن للاستخدام على نطاق واسع.



ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح، للفئات الأكثر احتياجاً له، مثل المسنين في دور الرعاية، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين، فيما ستكون عشرة ملايين جرعة متاحة قريباً جداً، وستصل 800 ألف جرعة إلى المملكة المتحدة خلال أيام.



وهذا هو أسرع لقاح يتم تطويره في التاريخ، حيث استغرق 10 شهور للمرور عبر الخطوات، التي تستغرق سنوات في العادة.