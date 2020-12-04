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(كورونا) حول العالم.. عدد الوفيات يبلغ حاجز مليون و512 ألف وفاة

(كورونا) حول العالم.. عدد الوفيات يبلغ حاجز مليون و512 ألف وفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم، نحو مليون و512 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة المصابين، وفق أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول الحائحة، نحو 65 مليونا و537 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 45 مليونا و377 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 679 ألفا و194 إصابة جديدة، و12,683 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,918 وفاة)، وإيطاليا (993 وفاة)، والمكسيك (800 وفاة)، والبرازيل(776 وفاة)، وبولندا (620 وفاة)، وتشير الارقام إلى أن أميركا سجلت لليوم الثالث على التوالي عدد وفيات مرتفع جدا تخطى حاجز الـ2000 وفاة خلال الـ24 ساعة، حيث لم تتخط هذا الحاجز منذ الـ19 من تشرين الثان/نوفمبر، الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (218,576 إصابة)، والبرازيل (50,866 اصابة)، والهند (38,309 إصابات)، وحافظت تركيا من دول الشرق الأوسط على مستواها الرابع، بواقع (32,381 إصابة)، وروسيا (28,145 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (282,829 وفاة)، والبرازيل (175,307 وفيات)، والهند(139,227 وفاة)، والمكسيك (108,173 وفاة)، وبريطانيا (60,113 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,535,196 اصابة)، والهند (9,571,780 اصابة)، والبرازيل (6,487,516 إصابة)، وروسيا (2,375,546 إصابة)، وفرنسا (2,257,331 إصابة).

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