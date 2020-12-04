"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدة شوارع في محافظات القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، باستمرار الإغلاق الكلي من مفترق جلال حتى مفترق المارس في محافظة خانيونس، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.



كما أفادت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستمرار الإغلاق الكلي من جميزة حندق حتى محطة عصفور في بني سهيلا، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.



وأكدت "المرور" استمرار الإغلاق الكلي للسايد الشرقي وفتح السايد الغربي لكلا الاتجاهين لشارع صلاح الدين، مقابل شارع الفجم في محافظة خانيونس لوجود أعمال تعبيد للطريق في المكان.



كما أضافت: أن الإغلاق الكلي لشارع الصحابة، تقاطع النفق شرقا حتى مفترق السدرة، مستمر، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.