عاجل

  • روسيا: تسجيل 27403 إصابة و569 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

  • "الصحة" بغزة: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدة شوارع في محافظات القطاع

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدة شوارع في محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، باستمرار الإغلاق الكلي من مفترق جلال حتى مفترق المارس في محافظة خانيونس، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.

كما أفادت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستمرار الإغلاق الكلي من جميزة حندق حتى محطة عصفور في بني سهيلا، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.

وأكدت "المرور" استمرار الإغلاق الكلي للسايد الشرقي وفتح السايد الغربي لكلا الاتجاهين لشارع صلاح الدين، مقابل شارع الفجم في محافظة خانيونس لوجود أعمال تعبيد للطريق في المكان.

كما أضافت: أن الإغلاق الكلي لشارع الصحابة، تقاطع النفق شرقا حتى مفترق السدرة، مستمر، لوجود أعمال بنية تحتية في المكان.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

&#34;الصحة&#34; بغزة: سبع وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: سبع وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: &#34;الزراعة&#34; بغزة تبدأ بتركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 ميل

شاهد: "الزراعة" بغزة تبدأ بتركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 ميل

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة

العملات: الدولار يواصل الانهيار أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل الانهيار أمام الشيكل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين على حاجز عسكري الحمرا

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين على حاجز عسكري الحمرا

مؤسسة حقوقية تصدر بياناً بشأن قضية موظفتي المحكمة الدستورية دعاء المصري ومروة فرح

مؤسسة حقوقية تصدر بياناً بشأن قضية موظفتي المحكمة الدستورية دعاء المصري ومروة فرح

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة

&#34;المرور&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدة شوارع في محافظات القطاع

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق عدة شوارع في محافظات القطاع

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين على حاجز عسكري الحمرا

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين على حاجز عسكري الحمرا

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

"الصحة" بغزة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

&#34;النضال الشعبي&#34; في سلفيت تشارك بفعالية مواجهة الاستيطان وتعقد اجتماعاً قيادياً بالمحافظة

"النضال الشعبي" في سلفيت تشارك بفعالية مواجهة الاستيطان وتعقد اجتماعاً قيادياً بالمحافظة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى عيادة (سجن الرملة)

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى عيادة (سجن الرملة)

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

قضايا تتعلق بالضفة الغربية.. الكشف عن تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الأردني والإسرائيلي

قضايا تتعلق بالضفة الغربية.. الكشف عن تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الأردني والإسرائيلي

السيسي يزور فرنسا يوم الأحد المقبل

السيسي يزور فرنسا يوم الأحد المقبل

لبنان: تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد ثلاثة أشهر لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان: تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد ثلاثة أشهر لمواجهة فيروس (كورونا)

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع