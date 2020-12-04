الولايات المتحدة: تسجيل أعلى حصيلة على الإطلاق بإصابات (كورونا) منذ ظهور الوباء

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أكثر من 210.000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



والرقم هو الأعلي في البلاد منذ بدء تفشي جائحة (كوورنا)، في آذار/مارس الماضي.



كما سجلت الولايات المتحدة، 2907 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في مقابلة مع (سي إن إن): أنه سيكون سعيداً بتلقي لقاح (كورونا) بشكل علني، مؤكداً أنه سيصدر أمراً بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل.



وأضاف: "سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة في المائة يوم الأولى من بداية فترتي الرئاسية".