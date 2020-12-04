الولايات المتحدة: تسجيل أعلى حصيلة على الإطلاق بإصابات (كورونا) منذ ظهور الوباء
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أكثر من 210.000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
والرقم هو الأعلي في البلاد منذ بدء تفشي جائحة (كوورنا)، في آذار/مارس الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة، 2907 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في مقابلة مع (سي إن إن): أنه سيكون سعيداً بتلقي لقاح (كورونا) بشكل علني، مؤكداً أنه سيصدر أمراً بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل.
وأضاف: "سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة في المائة يوم الأولى من بداية فترتي الرئاسية".
سجلت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أكثر من 210.000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
والرقم هو الأعلي في البلاد منذ بدء تفشي جائحة (كوورنا)، في آذار/مارس الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة، 2907 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في مقابلة مع (سي إن إن): أنه سيكون سعيداً بتلقي لقاح (كورونا) بشكل علني، مؤكداً أنه سيصدر أمراً بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل.
وأضاف: "سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة في المائة يوم الأولى من بداية فترتي الرئاسية".
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