بايدن: حضور ترمب حفل تنصيبي لا يهمني وسأتلقى لقاح (كورونا) بشكل علني

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، المُنتخب جو بايدن، إن حضور الرئيس دونالد ترمب، حفل تنصيبه "لا يهمني شخصياً"، مشيراً إلى أن أهميته تكمن بالحفاظ على عرف الانتقال السلمي للسلطة.



في سياق آخر، أعلن بايدن في مقابلة مع (سي إن إن): أنه سيكون سعيداً بتلقي لقاح (كورونا) بشكل علني، مؤكداً أنه سيصدر أمراً بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل.



وأضاف: "سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة في المائة يوم الأولى من بداية فترتي الرئاسية"



وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: "تحدثت مع أنتوني فاوتشي وأخبرته أني أريده أن يكون مستشارا طبيا وعضوا بفريق مواجهة (كورونا)".