العملات: الدولار يواصل الانهيار أمام الشيكل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.26 شيكل.



الدينار الأردني: 4:60 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.