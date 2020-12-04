تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً إلى غائم جزئي وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.