محكمة سالم تمدد اعتقال 14 أسيراً من محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، مساء اليوم الخميس، اعتقال 14 أسيرا من محافظة جنين، وأجلت محاكم آخرين.



وأفات هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، بأن محامي الهيئة، أوضح أن محكمة التمديد في سالم مددت فترة اعتقال عدد من أسرى محافظة جنين لغايات استكمال التحقيق معهم، حيث جرى تمديد توقيف كل من الأسرى: محمد كميل 5 أيام، وبراء حسين محمد 8 أيام، ومهند رشدي سلامة 9 أيام، ومحمد عمر شهاب 9 أيام، وأحمد عزمي نشرتي 7 أيام، ومحمد أحمد حمارشة 6 أيام، ونجيب حويل 7 أيام، وأنس طزازعة 6 أيام، وعلي أبو بكر7 أيام، ومحمد أبو عبيد 7 أيام، وسائد عبيد 6 أيام، وقاسم أبو بكر 8 أيام، وبهاء سلاطنة 8 أيام، وقيس أبو صلاح 7 أيام.



وأوضح محامي الهيئة أن محكمة سالم قدمت لائحة اتهام بحق الأسير مجاهد دبوس، وعينت له جلسة لتاريخ 8/12 وأجلت محكمة الاسير علاء الدين عبد الكريم البيطاوي لتاريخ 5/1/2021.