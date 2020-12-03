قضايا تتعلق بالضفة الغربية.. الكشف عن تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الأردني والإسرائيلي

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن اجتماع عقد بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأردني، للمرة الأولى منذ عدة سنوات.





ووفق موقع (والا) الإخباري، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، التقى ظهر اليوم سراً، بوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عند معبر جسر (اللنبي).





وأضاف: أن هذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية أردني ووزير خارجية إسرائيلي، يكشف عنه منذ عدة سنوات.



