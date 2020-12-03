بداية من مطلع يناير.. الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح "سبوتنيك - V" الروسي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز عن التوقيع حتى نهاية الأسبوع عقدا مع روسيا لاستيراد لقاحها "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس (كورونا)، على أن يبدأ التطعيم به في بلاده مطلع الشهر المقبل.



وأضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".