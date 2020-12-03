جنين: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين على حاجز عسكري الحمرا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شقيقين من جبع جنوب جنين، على حاجز عسكري الحمرا في الأغوار.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سند وعلي شريف خليلية، أثناء مرروهما على حاجز عسكري الحمرا وهما عائدين إلى بلدتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).