الولايات المتحدة: وزارة العدل تتهم (فيسبوك) بالتمييز ضد العاملين الأمريكيين

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رام الله - دنيا الوطن

رفعت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "(فيسبوك)، متهمة إياها بالتمييز ضد العاملين الأمريكيين.



وقالت الوزارة في الدعوى، إن (فيسبوك) رفضت توظيف عاملين أمريكيين مؤهلين في أكثر من 2.6 ألف وظيفة في الشركة.



وأضافت: أن شركة موقع التواصل الاجتماعي، حجزت عدداً من الوظائف للعمال الحائزين على تأشيرات عمل مؤقتة من نوع H-1B، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جهته، قال المتحدث باسم (فيسبوك) إن الشركة تعمل حاليا مع وزارة العدل على معالجة القضية، وأنها غير موافقة على ما ورد في الدعوى من اتهامات.



يشار إلى أن الشركات التكنولوجية، تستفيد دائما من تأشيرات العمل من النوع المذكور لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وتقليص النفقات على رواتب العاملين.