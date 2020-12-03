السيسي يزور فرنسا يوم الأحد المقبل

يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يوم الأحد المقبل، زيارة إلى فرنسا، تستمر يومين، سيلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني للزيارة.



ووفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، فإن الزيارة تأتي بعد زيارة ماكرون إلى مصر في كانون الثاني/ يناير 2019.





وتهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي ذي الدور المحوري في استقرار الشرق الأوسط".





رام الله - دنيا الوطن