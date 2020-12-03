"الاقتصاد" تطلق مبادرة الطاقة المستدامة في الصناعة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، اليوم الخميس، مبادرة خاصة لترويج حلول الطاقة المستدامة في الصناعة الفلسطينية.



وتهدف المبادرة التي اطلقها الوزير خالد العسيلي ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم والسيد أحمد الفرا رئيس مكتب برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو في فلسطين وجهات الاختصاص، الى تطوير سبل تطبيق حلول الطاقة المستدامة من حيث تعظيم كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة للمساهمة في تحسين تنافسية القطاع الصناعي الفلسطيني، ونحو توسيع الرقعة السوقية الفلسطينية محلياً ودولياً.



ويأتي هذا التعاون بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة الفلسطينية ضمن برنامج مستدامة الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة وتخفيض كلفة المنتج الوطني.



وجرى خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة على تشكيل فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة الفلسطينية وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو وهيئة المدن الصناعية وهيئة تشجيع الاستثمار ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وآخرين من ذوي العلاقة المباشرة لوضع خارطة طريق تنفيذية لتحقيق المبادرة وأهدافها أيضاً بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية فلسطينياً.



وتعتبر تطبيقات الطاقة المستدامة من أبرز الحلول في تخفيض استهلاك الطاقة وتعظيم فرص وصول الصناعة الفلسطينية لسلة مصادر الطاقة المستدامة المتنوعة وخاصة في التدخلات المتعلقة بمعالجة آثار الجائحة على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.