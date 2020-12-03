"الصحة" بغزة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم الخميس، وذلك بعد فحص 860 عينة.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع وفيات، و827 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت، أن ذلك، جاء بعد إجراء 2575 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 502 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 23023 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10321 حالة، وإجمالي المتعافين 12580 حالة، وإجمالي الوفيات 122 حالة وفاة.