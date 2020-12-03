"النضال الشعبي" في سلفيت تشارك بفعالية مواجهة الاستيطان وتعقد اجتماعاً قيادياً بالمحافظة































































رام الله - دنيا الوطنشاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في محافظة سلفيت، في الفعالية المركزية لمواجهة الاستيطان وسياسات الاحتلال الإسرائيلي؛ للاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الراس القريبة من مدينة سلفيت، حيث وضعوا عليها بيوتاً متنقلة تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، الأمر الذي سيمهد للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي المجاورة بهدف تكريس الواقع الاستيطاني في محافظة سلفيت التي تتعرض لهجمة استيطانية مسعورة وغير مسبوقة في محاولة من الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع.وشارك عدد واسع من كوادر الجبهة في المحافظة، وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة، حكم طالب، وعضو اللجنة المركزية الأسير المحرر فراس قدري، وسكرتير فرع سلفيت أحمد عرام، ومسؤولي المناطق التنظيمية للجبهة في الفعالية بمشاركة وطنية كبيرة من الفصائل والشخصيات الوطنية والاعتبارية، حيث قمع الاحتلال المسيرة بعنف مطلقا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مما أدى لإصابة العشرات من المشاركين ومن بينهم الرفيق حكم طالب الذي أصيب بحالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز السام وتم معالجته ميدانيا من قبل الطواقم الطبية.في سياق متصل، عقدت قيادة الجبهة اجتماعا تنظيميا في مكتبها بمدينة سلفيت، بحضور حكم طالب عضو المكتب السياسي وعضوي اللجنة المركزية د. علاء الديك وفراس قدري وسكرتير الفرع احمد عرام وقيادة الجبهة في المناطق التنظيمية والكتل النقابية وممثلي مؤسسات الجبهة في المحافظة حيث تم استعراض المستجدات السياسية والتنظيمية وإقرار خطة عمل الفرع للمرحلة المقبلة .وتم اتخاذ عدة قرارات تتعلق باستنهاض وتطوير البناء التنظيمي لمنظمات الجبهة في المحافظة والتحضير لعقد الكونفرنس الوطني العام الثالث عشر للجبهة مطلع العام القادم.واستنكر المجتمعون سياسات الاحتلال العنصرية التي تستهدف تجريف أراضي المواطنين ومصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني وفرض الإجراءات العسكرية المشددة على حركة تنقل المواطنين وممارسة السياسات العدوانية اتجاه شعبنا الفلسطيني .وطالب المجتمعون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إجراءات وسياسات الاحتلال المنافية لكافة القوانين والأعراف الدولية.